Cette robe rose dans laquelle Melania Trump vole la vedette à la mariée

Les femmes du clan Trump savent attirer l'attention et le démontrent jour après jour. Invitée à un mariage, Melania Trump portait une robe rose, voluptueuse et romantique, qui a vite impressionné. De surcroît, sa belle-fille, Ivanka, y était également présente et était habillée d'une robe dans le même style. Et voilà que le combat vestimentaire fait couler plus d'encre que l'événement lui-même.

La cérémonie de mariage du secrétaire du Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin, et de l'actrice écossaise Louise Linton s'est déroulée samedi 24 juin à Washington D.C. et a accueilli entre autres hôtes le couple présidentiel Donald et Melania Trump, ainsi que Jared Kushner et Ivanka Trump. La longue tenue rose pâle de Melania, décorée d'un volant ondulé, a été d'autant plus remarquée face à Ivanka Trump, elle aussi en robe de couleur similaire avec un volant.

La seule différence entre les femmes était la coiffure: Melania a laissé ses cheveux tomber librement sur ses épaules, alors que sa belle-fille a relevé les siens dans un chignon élégant.

Hasard ou pas, mais deux Mmes Trump en rose ont fait sensation lors de cette évènement qui n'aurait dû être spécial que pour les mariés.