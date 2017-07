De ce que peut coûter un dîner avec Vladimir Poutine…

Un tribunal italien a condamné l'actrice Ornella Muti à 6 mois de prison avec sursis pour avoir manqué un spectacle à Pordenone (nord) au motif d'un dîner caritatif avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg en 2010, annonce l'agence italienne ANSA.

© Sputnik. Alexey Nikolsky Italie: Ornella Muti condamnée à 8 mois de prison pour avoir manqué un spectacle

Le tribunal lui a également prescrit de payer une amende de 500 euros.

Toutefois, Mme Muti a la possibilité d'éviter la condamnation prescrite… à condition qu'elle paie 30.000 euros au théâtre de Pordenone!

Initialement, l'actrice a été condamnée à une peine plus sévère: 8 mois de prison et une amende de 600 euros.

Selon la justice, Ornella Muti, 60 ans, a fourni un faux certificat médical indiquant qu'elle souffrait d'une laryngo-pharyngite afin de justifier son absence lors d'un spectacle au Teatro Giuseppe Verdi le 10 décembre 2010.

Or, les médias ont rapporté quelques jours plus tard que Mme Muti avait assisté le même jour à un dîner caritatif à Saint-Pétersbourg en présence de Vladimir Poutine, alors premier ministre russe, et de nombreuses célébrités dont l'acteur Kevin Costner.