Météo digne de l’enfer: l’Espagne s’attend à 50°C

Selon l'Agence météorologique d'État, la municipalité d'Andujar, en Andalousie, pourrait établir un record de température, à 46,9 degrés. Auparavant, le temps le plus chaud a été enregistré le 26 juin 1995 à l'aéroport de Cordoue, qui a subi une température de 46,6 degrés, raconte le journal El País.

Selon les prévisions, la température à Cordoue montera jeudi jusqu'à 46,7 degrés, 45,6° C à Ecija (province de Séville), 44,8° C à Badajoz et 44,7° C à Merida. Le thermomètre va dépasser 44 degrés dans les vallées des fleuves Guadalquivir et Guadiana, dans certaines régions de Caceres, Ciudad Real, Grenade et Cuenca. Douze provinces sont passées en alerte orange et neuf en alerte jaune.

«Cette vague de chaleur est pire que prévu», a déclaré le représentant de l'agence Delia Gutierrez. Selon elle, une situation où le code rouge est déclaré dans six provinces en même temps est «exceptionnelle». «Le code rouge est activé quand la température est supérieure à 10% du maximum fixé précédemment», a-t-elle expliqué.

L'Espagne a souffert de la vague de chaleur la plus longue durant l'été 2015: elle a duré 26 jours consécutifs. Le 7 juillet 2015, le code rouge a été introduit simultanément dans quatre provinces espagnoles.