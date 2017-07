Perches à selfie, bouteilles en verre et pique-niques interdits à Milan durant l’été

La mairie de Milan a interdit vendredi les perches à selfie, les bouteilles en verre et les commerces de bouche ambulants dans le cadre de la lutte contre les «comportements antisociaux» et la pollution, signale le site d'actualité The Local Italy.

Selon l'édition, l'interdiction sera en vigueur jusqu'au 13 août. Toutefois, selon Carmela Rozza, membre du Conseil de sécurité de Milan, la décision sera prolongée «aussi longtemps que nécessaire».

Conformément à l'arrêté municipal, les touristes et les habitants ne peuvent pas «tenir, porter ou jeter par terre des bouteilles en verre, des contenants, des boîtes et des perches à selfie». L'interdiction s'applique aussi aux pétards et feux d'artifice. Tout «commerce mobile» dans les lieux publics et autres «street food» sont également interdits.

D'autres villes italiennes ont introduit des mesures similaires afin de lutter contre les détritus et les comportements antisociaux durant la période estivale. Les villes de Rome et de Turin ont interdit la vente d'alcool pendant la nuit. Dans la capitale italienne, escalader les fontaines anciennes, s'y baigner ou pique-niquer à proximité est également passible d'une amende de 240 €.