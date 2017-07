Quatre miraculés s'en sortent presqu'indemnes après avoir été frappés par la foudre

Dimanche, trois adultes et un enfant se reposant sur une plage en Caroline du Sud, aux États-Unis, ont été touchés par la foudre. Tous les quatre ont immédiatement reçu un traitement d'urgence et ont été hospitalisés, a annoncé Associated Press . Fort heureusement, ils ont survécu.

Les adultes ne sont que vergetés, tandis que l'enfant a un traumatisme crânien, puisque l'un des adulte le portant dans ses bras l'a accidentellement lâché après le coup de foudre. Ann Graham, chef de patrouille de surveillance incendie, a d'ailleurs affirmé que leur vie n'était pas en danger.