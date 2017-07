Un mariage retardé de 70 ans en raison de la sévérité des parents

C’était un coup de foudre: ils se sont rencontrés dans les années 40 mais ne pouvaient pas être officiellement ensemble à cause de la sévérité de leurs parents. 70 ans plus tard, les amoureux frisant tous les deux 90 ans ont pu enfin réaliser leur rêve d’adolescent: se marier.

Ed Sellers, âgé de 88 ans et Katie Smith, de 89 ans, se sont mariés le 16 juin en Caroline du Nord, État du Sud des États-Unis, plus de 70 ans après le jour de leur première rencontre, relate la chaîne de télévision NewsChannel 12.

North Carolina couple has 'rocking chair wedding' after 70 years apart: https://t.co/m0qi3Uls8q pic.twitter.com/HzTOoecBCT — The View (@TheView) 17 июля 2017 г.

Les jeunes gens sont tombés amoureux alors qu'ils n'avaient que 14 et 15 ans. Cependant, les parents des adolescents suivaient des principes religieux très stricts et restreignaient drastiquement leur communication.

«Elle l'a fait attendre environ deux ans avant de se laisser embrasser. La plus grande partie de leur relation consistait en ce qu'ils étaient autorisés à être assis sur un canapé dans le salon, où devait également être présent un adulte», a raconté Stefanie Helsel, petite-fille de Katie Smith.

Quelque temps plus tard, Ed Sellers et Katie Smith se sont séparés et ont trouvé des conjoints chacun de son côté. Néanmoins, de longues années se sont écoulées et les anciens amoureux se sont retrouvés veufs: le mari de Katie Smith est mort il y a 17 ans tandis que l'épouse d'Ed Sellers est décédée il y a 4 ans.

Alors, un beau jour, Ed Sellers a trouvé le numéro de téléphone de son premier amour et a eu le courage de l'appeler. La femme a décroché… cela a été le début d'une longue conversation dans laquelle ils ont pu enfin prononcer tout ce qu'ils avaient à se dire depuis plus d'un demi-siècle.

Il s'est avéré qu'Ed Sellers et Katie Smith habitaient à 45 minutes de route l'un de l'autre. Ensuite, M.Sellers a fréquenté Katie Smith durant encore six mois deux fois par semaine avant qu'ils ne se décident finalement à se marier.