USA: une famille avec 3 petits enfants obligée de quitter un avion sans aucune explication

Aux Etats-Unis, une famille composée de cinq personnes, dont trois enfants, a été forcée de quitter un avion alors que le personnel de la compagnie aérienne ne s'est pas montré capable d'expliquer les raisons de cette décision, relate la chaîne de télévision Local 10.

Tamir Raanan, Mandy Ifrah et leurs enfants, résidant tous à Brooklyn, sont montés à bord d'un avion à Fort Lauderdale, en Floride, à destination de New York. Cependant, leur fillette d'un an a commencé à taper des pieds dans le fauteuil d'un passager. La mère a demandé pardon à l'inconnu et a échangé avec lui quelques mots, avant que celui-ci ne change de place, selon l'avocat de la famille.

Suite à cet incident, un membre du personnel de l'avion a demandé au couple de quitter l'avion.

«L'avion a fait demi-tour, est revenu sur la piste de décollage, tandis que les employés du service de sécurité de JetBlue sont entrés et nous ont demandé de récupérer nos affaires afin de descendre», a raconté Mandy Ifrah.

La société aérienne explique cependant que les parents ont menacé leur voisin et qu'ils ont en outre refusé de quitter l'aéronef, d'où l'implication du service de sécurité. JetBlue a néanmoins remboursé à Tamir Raanan et à Mandy Ifrah le prix des billets.

Le lendemain, la famille devait prendre un autre avion de la société JetBlue. Mais une fois à l'aéroport, le couple a appris qu'il ne pouvait pas utiliser les avions de cette compagnie aérienne tout au long de l'enquête sur l'incident. Les bagages des Américains ne leur ont été rendus que la semaine suivante.