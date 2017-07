Mieux vaut tard que jamais: la police estonienne a retrouvé 14 ans après un vélo volé

La «plus importante» affaire estonienne est enfin résolue. La propriétaire d’un vélo volé il y 14 ans a été très surprise et ne cachait pas sa joie quand la police estonienne lui a fait savoir que sa bicyclette avait été retrouvée.

La police de la ville estonienne de Torva, dans le sud du pays, a rendu à sa propriétaire légale sa bicyclette qui lui avait été volée il y a 14 ans, selon des médias locaux. Le vélo a été retrouvé dans une autre ville à 40 kilomètres du lieu de la disparition. Toutefois, une question reste en suspens: combien d'années faudra-t-il pour arrêter le voleur?

La véritable propriétaire du vélo a été identifiée grâce au numéro du cadre, qui avait été indiqué dans la plainte de la victime a il y a plusieurs années. Selon le porte-parole de la police locale Marek Kyays, la femme a été extrêmement surprise par la découverte après tout ce temps.

«La femme a été très étonnée que le vélo lui soit retourné. D'autant plus que la famille envisageait d'acheter un nouveau vélo et avait discuté pour la première fois depuis fort longtemps de la perte de l'ancien. La famille a même plaisanté qu'il n'y avait peut-être aucune raison d'acheter un nouveau vélo, si le vieux revenait brusquement. Ils ont été d'autant plus surpris de savoir le lendemain que la police avait retrouvé le vélo», a déclaré Marek Kyays.

Curieusement, c'est au moins la deuxième fois cette année que de la police estonienne retrouve un vélo volé 14 ans après le délit. En avril 2017, la police avait découvert, dans l'île de Saaremaa, un vélo volé en 2003.