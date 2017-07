L’histoire d’une chatte qui a sauvé 8 hérissons dans l'Extrême-Orient russe

8 petits hérissons devenus orphelins étaient sur le point de mourir de faim car ils ont rennoncé à se nourrir après la mort de leur mère. Heureusement, une chatte leur est venue en aide: le félin a pris soin des bébés et les a allaités.

Cette histoire a eu lieu dans un zoo de Vladivostok, ville de l'Extrême-Orient russe. Des habitants y ont apporté 8 petits hérissons encore aveugles, qui venaient de perdu leur mère.

Des employés du zoo ont essayé de donner du lait aux bébés avec une seringue, une bouteille, une soucoupe… rien n'y faisait. Les petits n'ont pas mangé durant deux jours.

Cependant, le personnel a eu l'idée de mettre les orphelins avec une chatte qui venait d'allaiter des chatons adoptés et qui avait encore du lait. Une fois avec le félin, les petits hérissons ont senti la chaleur et l'odeur du lait, ce qui les a poussés à manger.

Cela fait déjà plus d'une semaine que la chatte allaite ses nouveaux enfants adoptifs et veille sur eux la nuit comme s'ils étaient ses propres chatons. La vie des hérissons n'est plus en danger.