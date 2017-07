Plus de 7.700 EUR pour un croquis de New York réalisé par Trump

Des contours de New York dessinés par le Président Trump en 2005 pour une œuvre de charité seront mis aux enchères à partir de 9.000 dollars (plus de 7.700 euros).

Un dessin des contours de New York réalisé au marqueur noir dans un cadre composé d'or et signé par Donald Trump sera vendu le 27 juillet aux enchères de Nate Sanders à partir de plus de 7.700 euros, informe le Washington Examiner.

Il peut désormais ajouter à son CV «artiste professionnel», ironise le magazine américain.

«Un croquis fait main des contours de New York avec le gratte-ciel Trump Tower en plein milieu. Fait et signé par Donald Trump au marqueur, l'œuvre d'art mesure 11,5 x 9 pouces… À l'origine dessiné par Trump pour un événement de charité, très rare, on ne connait qu'une poignée de dessins pareils», indique la légende sous le croquis.

Trump a été l'une des célébrités qui avaient offert leurs dessins pour un événement de charité en 2005.