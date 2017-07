Inondations en Inde: près de 600 victimes depuis le début de 2017

Près de 600 personnes ont trouvé la mort dans les inondations en Inde depuis le début de l'année, a fait savoir vendredi le ministre indien de l'Intérieur, Kiren Rijiju.

Auparavant, le chiffre était de 230 victimes des inondations. Celles-ci sont provoquées par les pluies des moussons qui tombent depuis quelques semaines.

​En outre, 226.000 personnes ont été relogées dans les camps de réfugiés, 63.000 maisons ont été détruites et près de 280.000 hectares d'aires ensemencées ont été endommagées par les fortes pluies, les inondations et les glissements de terrain à travers le pays, a précisé le ministre lors de son intervention au parlement.

© AFP 2017 STR Fortes averses en Chine: plus de 80 personnes mortes ou disparues

Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus dangereuses en Inde, causant le plus de dégâts et de victimes. Ainsi, selon le Département météorologique indien, en 2016, près de 1.600 personnes ont été victimes de catastrophes naturelles et de conditions météorologiques critiques. La majorité des victimes, près de 700 personnes, ont trouvé la mort à cause de la canicule qui s'installe en Inde chaque année entre avril et juin. Le deuxième facteur le plus mortel, ce sont les inondations provoquées par les pluies (près de 475 victimes). Encore 415 personnes ont été tuées par la foudre lors des saisons des moussons et des saisons qui les précèdent.