Un trésor nazi découvert dans les Alpes bavaroises

Un amateur d'histoire a découvert dans les Alpes bavaroises un trésor contenant des richesses pillées par les soldats de l'Allemagne nazie, annonce la chaîne de télévision russe REN TV.

Selon la chaîne, la cache découverte dans la forêt contiendrait de l'or, des pierres précieuses, des œuvres d'art et des décorations royales. La valeur du trésor, que l'on n'a pas encore sorti de la cache, est déjà estimée à plus de six milliards de dollars.

© Fotolia/ Ded Pixto Un trésor volé par les nazis découvert dans une épave près des côtes criméennes

Toutefois, la sortie du trésor pourrait poser problème.

«Le propriétaire d'une forêt située à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche a déjà fait valoir ses droits», indique la chaîne.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, un train chargé d'or, qui était parti depuis Budapest a été stoppé près Werfen en Autriche. Des camions ont ensuite transporté les trésors sur le territoire du troisième Reich.