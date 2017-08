Pour le bien de ses fidèles, un vicaire anglais ouvre un pub près de son église!

L'église St Thomas de la ville britannique de Norwich a acheté un pub et s'apprête à l'ouvrir lundi prochain, signale le journal The Telegraph. C'est peut-être la première église en Angleterre à devenir propriétaire d'un tel établissement.

Cette idée hors du commun appartient au vicaire Ian Dyble qui la considère comme une grande possibilité de nourrir l'intérêt pour l'église et attirer des fidèles. Le pub a été acheté pour un montant total de 500.000 livres sterling (554.000 euros) après une campagne de la collecte de fonds. L'établissement baptisé «Mitre» se trouve juste à côté de l'église.

«Les Chrétiens ont le droit de se reposer — je ne pense pas qu'il y ait de raison que nous ne puissions le faire de façon responsable», indique le vicaire.

Le pub sera ouvert jusqu'au soir et servira de la bière et du vin. Cependant, son heure de fermeture pourrait plus tard être repoussée jusqu'à 21 heures. Les revenus de ce pub financeront les initiatives sociales et caritatives de l'église, en particulier, le développement international et le soutien des sans-abris. Le vicaire espère que son pub deviendra un lieu de réunion pour les habitants.