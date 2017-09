La population de l'Égypte a doublé en trente ans

La population de l'Égypte atteint 104,2 millions d'habitants dont 94,8 millions habitent dans le pays et 9,4 millions vivent à l'étranger, soit un Égyptien sur dix, a annoncé ce samedi lors d'une conférence de presse au Caire Abu-Bakr el-Gindy, chef du Bureau des statistiques de l‘État.

«En 1986, le pays comptait 48 millions d'habitants et en 2006, le chiffre était de 72,8 millions, a-t-il communiqué. Au cours des trente dernières années, la population a presque doublé, en augmentant de 46,5 millions de personnes», a-t-il indiqué, en précisant que l'Égypte se retrouvait 13e sur le classement mondial des pays les plus peuplés.

Toujours selon le recensement, 18,2 % des habitants (soit un Égyptien sur cinq) ont entre 15 et 24 ans.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh Le gouvernement égyptien s’installera dans la nouvelle capitale d’ici la fin 2018

18 millions de personnes (10,6 millions de femmes et 7,4 millions d'hommes) sont analphabètes. Seulement 4 millions d'Égyptiens ont des diplômes d'études supérieures.

Le territoire du pays est composé à 96% de zones désertes et peu propices à l'habitation et la population se concentre essentiellement au bord du Nil et dans son delta. Le Caire reste toujours la région la plus peuplée, avec 9,5 millions d'habitants. Dans 90% des maisons, la population a l'eau courante et 40% des habitations ont le gaz.