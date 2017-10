Une prostituée révèle les détails des pratiques perverses du tueur de Las Vegas

Une prostituée aux services de laquelle avait recours Steven Paddock, ce retraité qui a tué 58 personnes lors d'un festival musical à Las Vegas, a évoqué ses fantaisies cruelles. Selon The Sun, cette femme de 27 ans, qui a requis l'anonymat, a rencontré le tueur à neuf reprises, lorsqu'il se trouvait à Las Vegas sans sa compagne de 62 ans, Marilou Danley.

«Lorsque j'ai rencontré Steven pour la première fois, je venais de sortir d'une relation avec un homme qui me maltraitait […] Il m'a semblé qu'il voulait m'aider», a-t-elle indiqué, en ajoutant qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises avec lui au casino où il jouait et buvait pendant de longues heures.

«Quand la chance lui souriait, on rentrait dans notre chambre d'hôtel et il était très agressif et cruel au lit», a-t-elle dit. Elle a montré aux journalistes un texto de Steven Paddock où il proposait de la ligoter pour qu'elle appelle à l'aide. Il était fier de son père qui avait fait partie des dix criminels les plus recherchés aux États-Unis, a-t-elle ajouté.

«Il avait un côté pervers, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire ce qu'il a fait», a-t-elle souligné, en indiquant qu'il lui avait donné une fois presque 8.000 dollars.

© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus Fusillade à Las Vegas: le tireur souffrait d’une grave maladie psychique

Une fusillade a éclaté le 1er octobre pendant le festival de musique country Route 91 Harvest, qui réunissait quelque 22.000 personnes sur un terrain situé entre l'aéroport et l'hôtel-casino Mandalay Bay de Las Vegas. L'homme, qui a ouvert le feu depuis le 32e étage de l'hôtel-casino, a tué 58 personnes et en a blessé plus de 520 autres.

Le tireur a été identifié comme étant Stephen Paddock, 64 ans, habitant de la ville de Mesquite, située au nord-est de Las Vegas. Il était connu des autorités locales mais pas des services de la police fédérale. Les forces de l'ordre ont trouvé une dizaine d'armes à feu dans sa chambre d'hôtel.