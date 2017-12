Cette fillette sourde apprend que sa mère est enceinte. Découvrez ses émotions

Elle communique avec sa mère dans la langue des signes, puis se laisse emporter par la joie et se met à embrasser le ventre de sa maman: la vidéo montrant Lucy Gray, une gamine de 8 ans, à qui sa mère annonce sa grossesse est plus qu’émouvante.

Toutefois, comme on le voit dans la vidéo, la maman a dû déployer des efforts pour parvenir à faire passer le message. D’abord, elle a montré à Lucy une échographie et une poupée, mais la fillette a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un vieux cliché. Ce n’est qu’après un assez long échange et des instants de réflexion qu’elle a compris de quoi il en était question et a été submergée par la joie.

Lucy a ensuite a essayé de s’informer sur le sexe du bébé, toutefois, sa mère lui a expliqué qu’elle l’ignorait pour l’instant.