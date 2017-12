La plus belle blogueuse de Tchéquie sait à qui appartient l’avenir des réseaux sociaux

Ces dernières années, les vidéoblogs gagnent en popularité sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux et certains blogueurs ont bien plus d'abonnés que les grands médias. Le phénomène moderne du blogging a été évoqué pour Sputnik par la blogueuse beauté tchèque Týnuš Třešničková.

La jeune fille est une véritable star de YouTube et d'Instagram en République tchèque: elle est suivie par plus de 200.000 personnes sur le premier et plus de 300.000 sur le second. Dans ses vidéos, Týnuš Třešničková parle avant tout de mode et de maquillage, mais elle répond également aux questions de ses abonnés. Ses pages dans les réseaux sociaux sont toujours très optimistes et regorgent de bonnes idées.

Sputnik a cherché à savoir s'il était difficile d'être blogueuse vidéo et quelles étaient les raisons de son succès auprès des jeunes.

Selon Týnuš Třešničková, les blogueurs sont dans leur grande majorité des jeunes, «et les gens de même âge trouvent facilement un langage commun. Un blog, c'est toujours une personne concrète et les gens la considèrent comme leur copain auprès de qui ils cherchent leur inspiration».

Évoquant l'avenir des réseaux sociaux, la jeune fille a estimé qu'il appartenait à YouTube et Instagram. Elle a convenu que Twitter avait sans doute un grand potentiel, mais a précisé qu'elle ne l'utilisait pas.

Týnuš Třešničková a indiqué qu'elle était présente sur YouTube depuis près de cinq ans et que la concurrence y était féroce. «Les jeunes filles qui ne font que commencer dans le domaine des blogs vidéos éprouvent sans doute de grandes difficultés. Cela dit, je pense qu'il n'y a pas de rivalité entre les youtubeurs», a-t-elle noté.

«Le plus difficile, c'est le côté psychologique, a-t-elle poursuivi. En effet, je dois avoir tous les jours affaire à des avis négatifs qui, très souvent, sont formulés en termes grossiers. Toutefois, il y a également un grand nombre de gentils messages qui font toujours plaisir.»

Est-ce que Týnuš Třešničková a pensé à abandonner son activité?

«Plus d'une fois», a-t-elle répondu. «Mais comme c'est l'activité de mes rêves, ça passe très vite et j'invente rapidement un sujet pour une nouvelle vidéo», a-t-elle fait valoir.