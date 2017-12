Un vol retardé à l'aéroport de Kiev à cause d'un chat de trop

Parmi les raisons causant le retard d'un vol, il en existe des quasi-improbables: un avion qui s'apprêtait à quitter Kiev est resté cloué au sol pendant un moment à cause... d'un chat.

Un vol à destination d'Ankara au départ de Kiev a dû être retardé à cause d'un chat emmené par l'un des passagers, a annoncé ce vendredi le journal ukrainien Vesti.

En effet, les règles de la compagnie aérienne n'autorisent que six animaux par billet. Or, les chats remis dans la soute à bagages étaient au nombre de… sept.

L'homme, un étranger, s'est expliqué durant deux heures avec des représentants de la compagnie et la police. Tous les autres passagers se sont divisés en deux clans: les uns soutenaient l'homme, tandis que les autres exprimaient leur mécontentement et exigeaient le départ de l'appareil.

Finalement, la compagnie aérienne a accepté de déroger aux règles et d'accepter à bord «un chat de plus».