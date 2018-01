Des maux de tête matinaux pourraient être un signal dangereux pour la santé

Des maux de tête réguliers le matin pourraient être un signe important de dépression qui passe souvent inaperçu et est sous-estimé. Des chercheurs révèlent ainsi comment reconnaître la baisse de moral chez soi ou auprès de ses proches pour les aider le plus vite possible.

Avoir le cafard, perdre du poids soudainement ou grossir vite, se sentir agité, coupable ou désespéré sont des symptômes assez bien connus de la dépression. Il existe toutefois un certain nombre de signes communs de dépression qui passent parfois inaperçus.

Bien que les maux de tête soient souvent attribués au stress, à la déshydratation et à l'alimentation, ils peuvent aussi être liés à l'anxiété, à la dépression ou à l'insomnie.

Des chercheurs de l'Université Stanford cités par The Indy 100 ont découvert que des maux de tête réguliers le matin sont une indication d'un trouble anxieux ou d'une dépression. Les experts du sommeil ont étudié plus de 19.000 personnes en Europe et affirment que les personnes souffrant de dépression ou d'un trouble anxieux sont deux fois plus susceptibles de se réveiller avec un mal de tête.

En outre, les maux de tête matinaux chroniques peuvent indiquer des troubles dépressifs majeurs et des troubles de l'insomnie.

Qui plus est, l'alcool, les troubles du sommeil et les problèmes de tension artérielle sont également liés à des maux de tête chroniques.