Une somme record pour la Volvo de David Bowie

David Bowie's 1981 Volvo 262 C set to cross the block today at Oldtimer Galerie's Gstaad sale (est. CHF65-75K) https://t.co/8uZehV2mLS#DavidBowie #Volvo #Gstaad #classiccars @Rockstarscars pic.twitter.com/E55xHLZY1s