Qui est cette Russe inconnue désignée comme l’une des plus belles femmes du monde?

Un site prestigieux a désigné Oktyabrina Maksimova comme étant l'une des femmes avec le plus beau visage au monde, laissant derrière elle plusieurs mannequins et actrices célèbres. Qui est cette nouvelle venue qui a tellement séduit des centaines d’experts indépendants?

Le classement international TC Candler choisi depuis 1990 chaque année les 100 femmes avec les plus beaux visages. Actrices, mannequins, stars, bloggeuses… le jury indépendant analyse des milliers de candidates avant d'émettre son avis final.

Cette année, Oktyabrina Maksimova, 22 ans et originaire de Vilikiy Novgorod,s'est retrouvée à la 16e position du top 100, devançant ainsi des célébrités telles que Keira Knightley, Natalie Portman, Cara Delevingne ou Margot Robbie.

Oktyabrina Maksimova est méconnue du grand public. On sait seulement que la jeune femme vit actuellement à Saint-Pétersbourg et fait ses études supérieures dans le domaine économique. Elle aime le cinéma et la photographie.

Публикация от Oktyabrina Maximova (@oktyabrina_maximova) Дек 26, 2017 at 4:54 PST

Девчонка из соседнего села Публикация от Oktyabrina Maximova (@oktyabrina_maximova) Авг 17, 2017 at 6:36 PDT

Публикация от Oktyabrina Maximova (@oktyabrina_maximova) Окт 24, 2016 at 7:16 PDT

La première place du TC Candler 2017 a été remportée par l'actrice philippino-américaine Liza Soberano.