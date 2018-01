Plus de 76% des Suisses contre le port de vêtements qui dissimulent le visage

76,3% des citoyens de la Confédération helvétique se déclarent prêts à voter, lors d'un référendum, en faveur de l'initiative législative populaire qui réclame l'interdiction de cacher son visage dans les lieux publics, indique le sondage d'opinion publié dans Le Matin Dimanche.

59,8% des sondés ont déclaré soutenir «à coup sûr» une telle interdiction, alors que 16,5% d'autres la soutiennent «sans doute». 20,6% des sondés se sont prononcés contre cette interdiction, alors que 3,1% d'autres n'ont pas de réponse à donner pour le moment.

Ce sondage a été réalisé en décembre dernier par Marketagent.com avec un échantillon représentatif de 1.264 personnes.

En septembre dernier, plus de 100.000 signatures en soutien à l'initiative législative populaire «Oui à l'interdiction de cacher son visage» ont été déposées à la Chancellerie fédérale.

Le texte de l'initiative stipule notamment que «nul ne peut cacher son visage dans un lieu public, ainsi que dans des lieux accessibles au public, ou là où sont généralement disponibles les services pour tous et chacun. Les lieux de culte y constituent l'exception. Il est également souligné que «personne ne peut forcer qui que ce soit de cacher son visage aux motifs de son sexe». On ne peut cacher son visage que pour des raisons de santé et de sécurité ainsi qu'en raison du climat et des coutumes locales.

À ce jour, l'interdiction de la burqa est valable uniquement dans l'un des 26 cantons et demi-cantons suisses, notamment à Ticino. Le référendum local sur la question y avait eu lieu en 2013, et officiellement l'interdiction est entrée en vigueur au 1er janvier dernier.