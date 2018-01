Etats-Unis: une enseignante arrêtée pour s'être plainte de son salaire (vidéo)

Une enseignante de Louisiane a été évacuée menottes aux poignets d'une réunion scolaire, selon une vidéo diffusée sur YouTube par le site Kats.com.

Selon cette dernière, Deysha Hargrave, professeur d'anglais, a posé, lors d'une réunion scolaire, des questions sur son salaire. Par la suite, un policier l'a prise par le coude et lui a demandé de sortir.

«Laissez-moi!», s'est révoltée l'enseignante en enlevant la main du policier de son coude.

Ensuite, on voit que le policier met l'enseignante à terre et lui passe les menottes. Finalement, il la sort de la salle.

Plus tard, on a appris que l'école n'a déposé aucune plainte contre l'enseignante, mais la femme s'est retrouvée quand-même derrière les barreaux pour «refus de quitter la salle et refus d'obtempérer».