Pourquoi certains avions indiquent les lieux de naufrages, même les plus récents?

Dans les avions de plusieurs compagnies aériennes, les passagers ont détecté une particularité intéressante. En plus des villes et du trajet, les écrans en cabine indiquent… les endroits des naufrages les plus connues: le Titanic dans l’Atlantique ou encore le sous-marin Koursk en mer de Barents.

Les écrans des avions de Royal Air Maroc indiquent aux passagers non seulement le trajet de vol et les villes survolés, mais aussi les lieux de naufrage des bâtiments les plus célèbres, a découvert un passager russe.

Il s'est avéré que des lieux de naufrage sont indiqués sur presque toutes les cartes produites par la société américaine Rockwell Collins qui développe depuis 1933 l'électronique et les logiciels à bord.

Les naufrages sont indiqués sur la carte en fonction de l'itinéraire de l'avion. Par exemple, les passagers qui voyageant vers les États-Unis depuis le Royaume-Uni voient le site du naufrage du Titanic. Pendant le vol au-dessus du Nord de la Russie, on peut voir le lieu et la date du naufrage du sous-marin soviétique le Koursk, ainsi que celui d'un navire suédois du XVII siècle.

Sur le site Reddit, certains indiquent néanmoins que cette particularité concerne plusieurs compagnies aériennes, dont TAP Portugal et Malaysia Airlines.

«Je suppose que c'est mieux que d'inclure des crashs d'avions célèbres sur la carte en vol», a plaisanté l'utilisateur @reddef.

Un passager russe a de plus noté une autre particularité: la carte de Rockwell Collins montre les villes russes d'Ekaterinbourg et de Nijni Novgorod sous leurs anciens noms de l'époque soviétique: respectivement Sverdlovsk et Gorki.

Les compagnies n'ont pas encore donné la raison pour laquelle elles indiquent les naufrages. Les internautes n'ont eu qu'à spéculer. Certains suggèrent que ce ne sont que des infos intéressantes pour les passagers qui s'ennuient. D'autres notent que Rockwell Collins fait attire ainsi l'attention sur le fait que l'avion est le moyen de transport le plus sûr.

Cependant, on ne sait toujours pas pourquoi les écrans dans les avions de Royal Air Maroc montrent les anciens noms d'Ekaterinbourg et de Nijni Novgorod car les cartes de Rockwell Collins sont mises à jour assez souvent. Selon un utilisateur sur Facebook, Ekaterinbourg et Nijni Novgorod sont mentionnées sur la carte par des noms obsolètes en raison du fait que le code de l'aviation reste le même: GOJ pour Nijni Novgorod, SVX pour Ekaterinbourg.