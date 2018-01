Des sapins de Noël dévorés par des éléphants à Moscou

Les éléphants du zoo de Moscou se sont régalés avec des sapins de Noël qui n’ont pas été vendus pendant les fêtes de fin d’année. Riches en vitamines, les arbres peuvent également faire plaisir à d’autres animaux comme les singes, les chevaux, les tigres et les lions, déclare le service de presse du zoo de Moscou.

Les sapins invendus pendant les fêtes de fin d'année ont été donnés aux animaux résidant au zoo de Moscou, annonce son service de presse soulignant que les conifères contiennent de nombreuses vitamines nécessaires à la santé et au bien-être des bêtes.

Au total, les résidents du zoo ont reçu 800 sapins. Les éléphants ainsi que d'autres herbivores mangeaient volontiers les aiguilles, les singes utilisaient les troncs comme jouets et peignes, les chevaux et les chèvres aiguisaient leurs dents sur les arbres, tandis que les tigres et les lions jouaient avec.

Les employés du zoo de Moscou soulignent que de tels cadeaux améliorent le bien-être des animaux.