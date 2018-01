Premières victimes des chutes de neige au Japon: au moins 2 morts et 16 blessés, selon NHK

Des chutes de neige exceptionnelles sur les régions occidentales du Japon ont fait, selon un premier bilan, deux morts et seize blessés, a annoncé NHK, se référant aux autorités locales.

Plusieurs accidents mortels ont été enregistrés dans la préfecture de Fukui (centre de Honshū) et celle d'Ishikawa (centre-nord de Honshu), mais le plus grand nombre de blessés, au moins 11, a été recensé dans cette dernière. En outre, trois personnes ont été blessées dans la préfecture de Toyama (partie centrale de Honshū) et deux autres dans celle de Fukui.

Dans certaines régions du pays, la couche de neige atteint 80 cm, ce qui a provoqué des perturbations importantes dans le fonctionnement des transports en commun. Ainsi, sur l'île de Hokkaido, ce sont les policiers locaux qui se sont chargés de transporter des lycéens jusqu'aux lieux des examens d'admission dans les établissements d'études supérieures.