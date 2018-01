Survivre à -60°C: un mode d’emploi venu de la région la plus froide de Russie (Photos)

Même lorsque la température descend en dessous de —60°C, la vie en Iakoutie ne s'arrête pas. Découvrez les astuces qui aident les populations locales à continuer à vivre comme d'habitude pendant les hivers sibériens, connus pour leur sévérité.

#оймякон#куйдусун#мылюдироссии Публикация от Sivtsev Semen (@sivtsevsema958) Янв 14, 2018 at 6:12 PST

Il semble que les habitants de la République russe de Sakha (Iakoutie), qui ont récemment connu un gel de —68°C, peuvent braver n'importe quel cataclysme météorologique. Malgré les températures inhabituelles, ils continuent à étudier, travailler et profiter de leurs loisirs.

«Comme le montre la pratique, même les bottes d'hiver les plus modernes absorbent progressivement l'air froid», a indiqué à Sputnik Rouslan Otchirov, voyageur et présentateur télé. Par conséquent, les gens portent des mukluks, des bottes souples traditionnellement fabriquées en peau de caribou ou de phoque et portées originellement par les peuples aborigènes de l'Arctique, avec une semelle épaisse en feutre. Les mukluks peuvent être décorés de perles, de fils brillants et d'ornements nationaux.

#оймякон#мылюдироссии#полюсхолода Это я😊 Публикация от Sivtsev Semen (@sivtsevsema958) Янв 10, 2018 at 4:13 PST

De plus, deux paires de pantalons, des gants chauds et une casquette sont les attributs obligatoires pour la majorité des habitants locaux. Beaucoup de femmes du Grand Nord ont, elles, une élégante garde-robe d'hiver composée de manteaux de vison, de renard et de karakul, brodées de perles, de cuir ou de paillettes.

Quand la température atteint —50°C, peu d'automobilistes se décident à sortir leurs voitures des garages. Ceux qui n'ont pas de garage installent un préchauffeur dans leur véhicule. «A 6h15, la minuterie allume le chauffage, à 7h00 je me réveille et démarre à distance le moteur avec le porte-clés. A 8 heures je m'assieds dans une voiture chaude et je vais au travail», raconte Rouslan. En hiver, il n'y a pas de problème de stationnement: les voitures sont environ deux fois moins nombreuses qu'en été.

La ville d'Iakoutsk est située dans une vallée, et par temps sans vent, quand le mercure plonge en-dessous des 40°, elle est couverte d'un brouillard épais qui rend la visibilité sur les routes très faible. Il n'y a cependant pas de verglas sur les routes, car le climat y est sec. Lorsque les températures changent soudainement, les routes sont saupoudrées de sable, car les produits chimiques antigel y sont inefficaces.

© Sputnik. Bolot Botchkarev Les grands froids en Iakoutie 10

Astuce importante: couvrez votre bouche et votre nez avec votre main plongée dans une moufle, si vous ne portez pas d'écharpe, sinon votre visage sera gelé. L'air inhalé à travers le tissu est moins froid, et quand vous expirez, votre haleine réchauffe le visage, conseille la maquilleuse Yanarina Alexandrova.

Il importe également de ne pas oublier les soins de la peau: il est nécessaire d'utiliser une crème nutritive et grasse pour le visage et un baume pour les lèvres.

Les enfants ont besoin de se promener, mais les maternelles les font sortir lorsque les températures ne sont pas inférieures à —15°. Les mamans habillent leurs enfants avec plusieurs couches de tissu: un maillot de corps, un T-shirt, une veste chaude et un manteau de fourrure. Ils portent également une large écharpe afin qu'ils puissent couvrir leur visage, des mitaines, des pantalons doubles, des chaussettes en laine et des mukluks.

Le froid mordant n'est pas une raison pour oublier vos passe-temps. Les photographies prises lors d'une telle météo ont leurs particularités. «Quand vous prenez des photos dans le froid, il n'y a pas de temps pour hésiter — chaque détail doit être pensé à l'avance», explique le photographe professionnel Piotr Tchougounov.