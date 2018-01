L’atterrissage in extremis d’un avion en Allemagne terrifie le Web: vidéo

Le 18 janvier, un pilote a réussi à faire atterrir son avion à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, en plein milieu de la violente tempête Friederike, qui a fait déjà plusieurs morts dans le pays.

L'atterrissage, ressemblant plutôt à une scène tirée d'un film d'action hollywoodien, a été filmé et posté sur YouTube. Cette scène d'une durée d'une minute et demie a déjà été visionnée plus de 1,3 million de fois.

«Les performances d'un superbe pilote durant des vents violents et des rafales allant jusqu'à 110 km/h», lit-on dans la description de la vidéo.

Etonnés et majoritairement terrifiés, les internautes ont loué dans les commentaires le professionnalisme du pilote et ont qualifié son travail d'«exemplaire» et «légendaire».

«Un bon travail, j'espère que l'on va le décorer»

«Respect»

«Wow, le simple fait de regarder m'a fait flancher des genoux et m'a donné les mains moites»

«Légende absolue»

«On ne peut que l'applaudir»

«Oui, ce pilote mérite le respect. Il a atterri l'oiseau en toute sécurité dans ces circonstances dangereuses. Il mérite une médaille»

«J'ai vraiment eu la chair de poule. De telles personnes, qui maîtrisent une telle chose, sont à mon avis très intelligentes! Plus que cela, on ne peut pas le décrire avec des paroles»

L'ouragan Friederike a fait huit morts en Allemagne. Venue de la mer du Nord, avec des rafales soufflant à plus de 130 km/h, la tempête a causé un véritable chaos dans les transports, en particulier ferroviaires, et provoqué également des dégâts matériels considérables.