Et puis quoi encore? La télé allemande invite des enfants à jouer avec des seins

La chaîne de télévision allemande KIKA, dont le public-cible est composé d'enfants de 3 à 13 ans, a lancé un jeu de mémoire controversé intitulé «Poitrine! Poitrine! Poitrine!» sur son site officiel.

Le casse-tête, censé informer les mineurs de sept formes différentes de poitrine féminine, exige que les joueurs recherchent les paires identiques de seins et les relient, entraînant ainsi leur mémoire.

Le jeu a provoqué de vives discussions parmi le public allemand, plusieurs internautes jugeant qu'il n'est pas approprié pour les petits enfants.

«Selon notre experte Sabine Marx, nous considérons que cette approche est significative, car elle montre de manière ludique à quoi ressemblent les différentes poitrines, ce qui implique qu'elles sont toutes normales», écrit le journal allemand Das Bild.

Dans le même temps, Zana Ramadani, directrice de l'association d'État de Berlin, a exprimé une opinion contraire.

«La féminité et les seins féminins sont devenus ici un objet de jeu. Avec un tel jeu, les garçons et les filles apprennent dès le plus jeune âge que le corps féminin peut être jugé et regardé. Les responsables pourraient-ils vraiment faire un jeu de mémoire avec des pénis?», a déclaré Mme Ramadani, citée par le journal, ajoutant que dans cette époque de débats sur le sexisme, un radiodiffuseur public devrait réfléchir plus attentivement à ses initiatives liées au sujet.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi au jeu principalement avec humour.

Ensuite, Kika pourrait être renommée en Chaîne des seins…

Dann könnte Kika in Tittenkanal umbenannt werden — Michael kahlert (@Michael_Kahlert) 19 января 2018 г.

Y a-t-il une indication d'une prochaine sortie du jeu Pénis! Pénis! Pénis!…. en raison de l'égalité des droits et des choses…?

#Kinder… #Langeweile?



Auf zum #Kika!



Bock zu Spielen!?#Brüste! Brüste! Brüste!



Es gibt sieben unterschiedliche Brustformen. Kennst du sie?

In unserem Bilderrätsel haben wir diese sieben und noch drei weitere Arten von Brüsten versteckt…🤣https://t.co/Yyos4d269i — Thüringen (@Thueringen_) 16 января 2018 г.

Y a-t-il un jeu disponible avec différents pénis? Si non, pourquoi pas? Une défaillance du marché?

Gibts das Spiel auch mit verschiedenen Penisen?

Wenn nein, warum nicht?

Marktlücke? — joergklose 🇩🇪 (@joergklose) 17 января 2018 г.

Un homme d'affaires parle. Ne pas oublier les fesses!

#Kika



Da spricht der Geschäftsmann…😆



Ärsche nicht vergessen! — Thüringen (@Thueringen_) 17 января 2018 г.

Incroyable

Cependant, certains d'entre eux semblaient plutôt inquiets.

Avec #Kika, ça devient de plus en plus mauvais.

Also das mit #kika wird ja immer schlimmer. — Thorindark:D (@Zischba) 16 января 2018 г.

Kika est un site de propagande.

Ce n'est pas la première fois que la chaîne de télévision allemande suscite un débat intense sur les réseaux sociaux. En janvier, son émission sur une jeune Allemande de 16 ans qui fréquentait un migrant syrien appelé Diaa (qui semblait être beaucoup plus âgé) avait suscité de vives critiques parmi les internautes.

La chaîne KIKA était particulièrement accusée de «soutenir les mariages d'enfants en Allemagne» et de promouvoir une relation qui contredit la conception occidentale de l'égalité et du respect mutuel.