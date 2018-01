Les secrets sur les vols en avion qu’il vaut parfois mieux ignorer

Un vol en avion du point de vue des membres de l'équipage et du point de vue des passagers est presque aux antipodes: si les uns en connaissent tous les moments effrayants, les autres ne soupçonnent même pas leur existence.

Se basant sur des histoires racontées par des pilotes et des membres du personnel de bord sur plusieurs forums et sites comme Reddit et Quora, Sputnik vous a rassemblé les sept secrets les plus horrifiants.

1. L'eau du robinet des toilettes est vraiment sale

Selon le personnel de bord, l'eau qui sort du lavabo des toilettes est immonde. Il vaut mieux même de ne pas se laver les mains avec et ne commander ni café, ni thé, car cette eau peut contenir des bactéries, selon un rapport de l'Agence de Protection Environnementale en 2012. Les réservoirs ne sont presque jamais nettoyés.

Donc, au lieu de remplir votre petite bouteille d'eau dans les toilettes, peut-être est-il plus judicieux de commander du vin?

2. L'air dans la cabine peut vous rendre malade

Cela dû au syndrome aérotoxique, et pour cause: l'air provient en fait des moteurs. En outre, selon un rapport du Global Cabin Air Quality Executive, au moins 3% des pilotes de ligne pilotent avec une performance physique et mentale dégradée en raison de leur exposition répétée à des neurotoxines présentes dans l'air des cabines d'avion.

3. La porte fermée des toilettes peut être très facilement ouverte de l'extérieur

Habituellement, il y a un mécanisme de déverrouillage caché derrière le panneau sur lequel est collé le symbole «interdit de fumer» sur la porte. Il suffit de soulever le rabat vers le haut et de faire glisser le verrou pour la déverrouiller.

4. Un manque de nettoyage profond

La plupart des compagnies aériennes n'effectuent qu'un nettoyage superficiel à la fin du vol. Les couvertures et les oreillers ne sont pas lavés, les écouteurs distribués, pourtant emballés dans des sacs plastiques scellés, ne sont pas neufs. Les plateaux repas ne sont pas nettoyés non plus.

5. Pendant le vol, les pilotes dorment dans le cockpit

Dans le cockpit, les pilotes peuvent dormir à tour de rôle. Pourtant, il arrive que les deux s'endorment et que le pilotage automatique prenne le relais. A en croire les experts, cela n'a pas la moindre incidence sur le vol et la sécurité des passagers.

6. La manière dont les bagages sont réellement traités

Peu importe qu'il y ait marqué «fragile» dessus. Peu importe. Les bagages enregistrés sont traités comme de simples sacs.

7. Et enfin, de nombreux vols commerciaux transportent des organes humains ou des cadavres

Donc, désormais, après le vol, lorsque vous entendrez le personnel de bord annoncer que: «Nous espérons que vous avez passé un agréable vol et que vous voyagerez de nouveau avec notre compagnie aérienne!», vous pouvez à nouveau vous demander s'il est nécessaire de voyager en avion la fois suivante.