Prisonniers sur Terre, ces fantômes transforment la réalité en cauchemar (vidéos)

Invisibles pour l’œil humain, ils aiment se promener dans les couloirs, déplacer des objets et regarder au fond de l’âme via l’objectif de la caméra. Des phénomènes paranormaux, Internet en est inondé: il est difficile de séparer le vrai du faux. Bien que ces vidéos d’esprits effraient pas mal de personnes, la plulart d'elles s'avèrent... fausses!

Ils restent prisonniers sur Terre ou reviendraient de l'Au-delà pour accomplir une vengeance. Dans toutes les cultures, l'imaginaire est peuplé de telles créatures surnaturelles, ce qui contribue à l'apparition de très nombreuses fables et légendes.

Bien que le 21ème siècle bat son plein, les manifestations attribuées aux fantômes ou aux esprits sont toujours courantes. Alerte, internautes! À l'ère des hautes technologies et des logiciels du montage, séparer le vrai du faux est devenu une tâche très difficile. Et si les yeux vous trompaient?

Des perturbations à l'école

Les caméras de surveillance de l'école irlandaise Deerpark CBS ont capturé un «fantôme» qui claque des portes et renverse des casiers pendant la nuit.

«De toute évidence, nous avons été alertés par des mouvements dans l'école. C'était au milieu de la nuit. Nous étions stupéfiés nous-mêmes, nous ne savions pas qu'est-ce que c'était. Nous pensons qu'il se passe quelque chose d'étrange parce que les gens sentent de temps en temps un réel frisson dans l'air quand ils passent devant cette zone», a déclaré alors le directeur Kevin Barry, cité par New York Post.

M.Barry a en outre déclaré qu'il ne savait pas si quelqu'un faisait une «farce très bien conçue» à l'école. Il ne rejette aucune version.

L'école a avoué elle-même avoir préparé cette vidéo à la veille de Halloween.

«Nous avons connu un grand succès grâce à ce fantôme et on nous a conseillé de contacter un médium. Pour votre information, M.Barry a été autrefois médium… Mais maintenant, il est extra-large (en anglais, «medium» signifie non seulement le métier, mais aussi la taille moyenne, ndlr) Ne faites pas de cauchemars…», a déclaré la page Facebook de l'école.

Ils aiment les blagues ces Irlandais!

Les hôtels, un endroit de choix pour toutes sortes de fantômes

L'hôtel Wingate dans l'Illinois est reconnu depuis longtemps comme l'un des hôtels les plus hantés du monde. Au fil des ans, plusieurs plaintes pour «bruits étranges» ont été signalées dans ses chambres…

En 2003, de nombreux forts bruits provenaient de la chambre 209 située au 2e étage de l'hôtel. Un cri a été entendu par le personnel et sur les vidéos, on voit l'un des employées de l'hôtel enquêtant sur le bruit. Dès qu'il est entré dans la pièce, des choses étranges commencent à se produire, notamment, une ombre blanche sort de la pièce et se dirige dans le couloir.

Un hôtel en Malaisie est lui aussi devenu victime d'un fantôme enragé. Des chaises se déplacent, des portes qui claquent… la scène reproduit un scénario classique. Puis, les vidéos montrent une femme seule dans la salle qui est ensuite violemment agressée par un objet invisible.

Cependant, la vidéo s'est avéré fausse car qu'il ne s'agissait que d'une bande annonce pour le film Bangunan.

En 2014, la salle d'un restaurant, la cave à vin et le bar d'un hôtel en Australie semblent être hantés par un fantôme.

C'est au Carlisle Castle Hotel que ces faits paranormaux sont survenus. Une sorte d'auréole blanche commence à se balader et à danser devant l'objectif. La scène suivante se déroule dans le magasin de l'hôtel: un client choisit sa boisson dans le réfrigérateur, quand derrière lui des bouteilles de vin rouge sont renversées et tombent sur le sol.

«S'il s'agit véritablement d'un fantôme, il semble bien apprécier le vin rouge. Et pas le moins cher», a réagi avec humour Peter Bradbury, le gérant du magasin de vins.

Des prisons aussi…

L'année 2018 connaît déjà son lot de terreur. Début janvier, une vidéo est apparue sur le Net qui montre le spectre du dernier homme, un assassin, pendu dans la prison.

Tony Ferguson, 32 ans, et son épouse Bev, 50 ans, visitaient la prison de Bodmin, dans les Cornouailles, lorsqu'ils ont posé leur appareil photo pour un court instant, non loin de la fosse d'exécution.

Sans s'en rendre compte, ils ont placé la caméra au bon endroit pour filmer un spectre qui passait le long d'un couloir, relate le Daily Mail.

Aux bureaux, on fait peur aux gens

Le 1er novembre 2012, le personnel de sécurité regardant les caméras de surveillance dans un bureau à Castlefield House, à Manchester, a témoigné auprès d'une chaîne d'événements terrifiants.

La vidéosurveillance montre un bureau vide qui devient un haut lieu d'activité de fantômes avec des chaises volantes et des écrans d'ordinateurs clignotants. On peut également voir des ombres se déplacer sur les murs et des piles de papier voler autour des bureaux à Castlefield House sur Liverpool Road.

Toutefois, les chasseurs de fantômes ont démystifié la vidéo la classifiant comme un «fake».

«J'ai creusé un peu et il y a plusieurs indices permettant de dire que ce n'est pas réel. Certaines scènes ont été clairement montées et il y a quelques différents indices invisibles à un œil non averti, des time codes douteux, du ruban que vous pouvez voir sur le plafond et des sons qui ont été clairement doublés. Mais c'est vraiment bien fait», a déclaré l'expert Scott Mackinnon, cité par Manchester Evening News.

Chasseur de fantômes professionnel, Scott aide ses clients à identifier l'activité paranormale dans les maisons et les entreprises.

Du thé fantôme, monsieur?

Prise en 2013 à Whitsable, Royaume-Uni, cette vidéo a fait couler beaucoup d'encre. Tandis qu'un client se trouve entre les rayons, des sachets de thé lévitent derrière lui.

L'homme semble ne pas avoir conscience de ce fait paranormal, se baisse et ramasse les deux produits.

La gérante de la boutique a alerté la presse après avoir visionné les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance.

Les sceptiques pensent bien sûr qu'il ne s'agit en rien d'un fait paranormal.

En attendant, on frissonne…