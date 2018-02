États-Unis: une oie abattue se venge sur son chasseur

Un habitant de l'Etat du Maryland a été hospitalisé, une oie qu'il avait abattue lui étant tombée sur la tête, annonce le journal Daily Mail.

Selon le quotidien, l'incident s'est déroulé lors d'une partie de chasse. Le chasseur, âgé de 51 ans, a tiré sur une oie en plein vol, et le corps de cette dernière lui est tombé droit sur la tête. L'homme a perdu connaissance et a été blessé au visage et à la tête, perdant également deux dents lors du choc.

Il a été hospitalisé dans l'hôpital le plus proche.

Selon les médecins, l'état du chasseur est stable.