Attention, c’est chaud! Des spectateurs rémunérés pour voir des films X

Alors que les amateurs de films X sont souvent censés payer pour les voir, la startup technologique Vice Industry Token a décidé de briser ce système en inversant les rôles et décidant de rémunérer les spectateurs pour développer ses projets de divertissement. Reste toutefois à préciser ce qu’ils devront faire pour gagner ce privilège…

La startup technologique Vice Industry Token a annoncé qu'elle allait prochainement payer des spectateurs pour regarder des films pour adultes.

Selon les médias, les spectateurs seront récompensés par des jetons, appelés VIT, à utiliser pour obtenir des réductions sur le contenu premium ainsi que sur d'autres services proposés par divers sites de divertissement pour adultes.

«Le modèle commercial avec contenu sponsorisé est brisé. L'attention du public est une ressource précieuse et rare. La plate-forme Vice Industry Token révolutionne le modèle commercial axé sur la publicité pour capitaliser sur la nouvelle "économie de l'attention", permettant aux éditeurs de films de s'engager activement auprès des téléspectateurs en les récompensant pour leur attention», explique le fondateur et PDG de Vice Industry Token Inc., Stuart Duncan.

© Sputnik. Vladimir Pesnya Les parlementaires britanniques ont tenté 24.000 fois de regarder du porno en 2017

Pour obtenir leur rémunération, les utilisateurs seront censés accomplir des tâches bien précises, annoncées par les tuteurs des sites participant dans ce projet expérimental. Il reste néanmoins à préciser de quelles tâches exactement il s'agirait, leur contenu n'ayant pas encore été révélé.

Les VIT permettront, quant à eux, d'obtenir une réduction allant jusqu'à 80% sur le contenu premium des sites-partenaires.

Deux milliards de VIT parmi les quatre milliards de jetons disponibles seront mis en vente à partir du 15 février. Des VIT ont été réservés à travers le monde entier pour une somme dépassant cinq milliards de dollars.