La ville d'Amsterdam interdit à ses visiteurs de regarder les prostituées

La mairie d'Amsterdam a décidé de mettre de l'ordre dans le quartier Rouge de la ville, interdisant aux groupes de touristes de regarder et de prendre en photos les prostituées.

La mairie d'Amsterdam a durci les conditions permettant aux groupes touristiques de visiter le quartier Rouge de la ville, annonce le site officiel de la mairie.

Dès avril 2018, les groupes de plus de cinq personnes auront à s'adresser à la mairie pour obtenir l'autorisation de visiter le quartier des prostituées. En outre, les touristes auront interdiction de consommer de l'alcool et des drogues. Mais le plus important est qu'il leur sera interdit de regarder les prostituées dans les vitrines, leur guide devant leur intimer de tourner le dos aux femmes de charme.

Par ailleurs, il sera officiellement interdit de filmer et de prendre des photos dans le quartier. Les visites devront se dérouler dans le silence et se terminer à 23 heures. Avant de commencer la visite du quartier, le guide devra prier les touristes de respecter les riverains, les entrepreneurs et les prostituées.

La responsabilité incombe aux guides, en cas de violation de ces règles, un guide indépendant risque une amende de 190 euros, alors qu'un guide professionnel travaillant pour une agence touristique aura à débourser 950 euros. Au terme de trois violations, le guide sera privé de sa licence.