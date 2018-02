Les Américains sont-ils prêts à une invasion extraterrestre?

70% des Américains estiment que des formes de vie intelligente existent sur d’autres planètes, et plus de la moitié sont convaincus que les extraterrestres trouveront les Terriens avant que les Terriens ne les trouvent.

De plus en plus d'Américains pensent qu'il existe des formes de vie intelligente sur d'autres planètes, selon un sondage réalisé par le Marist Institute for Public Opinion.

D'après l'étude, la proportion des personnes de cet avis a atteint 68% contre 52% en 2005.

En outre, les trois quarts des sondés (74%) estiment que ces extraterrestres sont au moins aussi intelligents que les êtres humains. En fait, cela inclut une pluralité (46%) qui pense que l'intelligence des extraterrestres dépasse celle de la race humaine.

Plus de la moitié (55%) sont convaincus que les extraterrestres trouveront les Terriens avant que les Terriens ne les trouvent.

L'étude a été réalisée entre le 29 et le 31 janvier 2018 auprès de 1.003 adultes.