Des Chiliens laissent des messages d’amour sur une baleine morte (images)

Des Chiliens ont réagi de manière étrange après avoir vu une baleine échouée. Pour immortaliser ce moment rarissime, les passants ont fait des selfies, certains sont allés plus loin et ont laissé des dessins, des messages, ainsi qu’une déclaration d'amour sur le cadavre.

Une baleine bleue s'est échouée sur la côte près de Punta Arenas, dans le sud du Chili, signale le quotidien britannique The Mirror. Après l'apparition de la carcasse de baleine et avant son retrait par les autorités, les habitants ont entaillé la peau du mammifère mort avec divers messages. Intrigués, ils ont fait plusieurs selfies avec l'animal mort, laissé des messages sur la baleine, et un jeune homme a même griffonné une déclaration d'amour pour une certaine Ana.

​Le comportement des locaux a provoqué l'indignation des utilisateurs des réseaux sociaux. Ces derniers ont été qualifiés de barbares par les internautes qui leur ont demandé de s'imaginer à la place du cétacé.

Le 19 février, les écologistes célèbrent la Journée internationale de la baleine, considérée également comme celle de la protection des autres mammifères marins. La chasse industrielle aux mammifères marins est pratiquée depuis le 17e siècle. Et ce n'est qu'au milieu du 20e siècle, lorsque plusieurs espèces ont complètement disparu et que la population des autres a été divisée par 10, que les défenseurs de la nature ont fait entendre leur voix en faveur de la protection des baleines.