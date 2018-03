États-Unis: des skieurs sauvent un touriste enterré sous une avalanche (vidéo)

Une avalanche s'est produite dans les montagnes de la station de sports d'hiver de Squaw Valley en Californie. Elle n'a pas fait de victimes, à une seule exception près: un touriste qui se promenait avec sa femme dans les parages a été enterré sous la neige.

Heureusement pour lui, les skieurs qui se trouvaient tout près ont été alertés par sa femme et se sont mis à creuser dans la neige, à mains nues. Au bout de quelques minutes, le touriste a pu être extrait de la neige. Les sauveteurs qui sont arrivés quelques minutes plus tard, l'ont trouvé sain et sauf, et même capable de sourire et d'embrasser sa femme.