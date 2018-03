Toctoc, ici les aliens! Un orbe géant extraterrestre repéré aux États-Unis (vidéo)

Avec toute son attention focalisée sur les images de Google Earth, la chaîne UFOmania affirme avoir repéré la présence d'extraterrestres aux États-Unis.

Dans la vidéo, une caméra zoome sur le globe avant de montrer un phénomène étrange.

Dans le ciel, juste à l'est de Lake George dans l'État de New York, un objet rond et gris a été repéré. La caméra zoome pour obtenir une meilleure image de l'étrange objet, mais il est presque impossible de déterminer sa nature.

Selon les affirmations des amateurs de théories du complot, ces séquences peuvent offrir des preuves convaincantes de la vie extraterrestre.

«J'ai analysé et regardé de très près, et je peux confirmer que c'est un OVNI», a écrit un utilisateur dans la section commentaires.

«Tout le monde que je connais, et je connais beaucoup de gens, sait que les ovnis sont un fait, pas un "peut-être"», a ajouté un autre.

Toutefois, il y avait ceux qui ont trouvé une explication plutôt terrestre du phénomène.

«C'est une illusion d'optique créée par une gouttelette d'eau», a écrit un utilisateur.