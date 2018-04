Du porno «presque dans chaque pièce»: quand on loue sa maison à une star de films X

Un propriétaire a lancé des poursuites contre son ancien locataire, photographe et vidéaste de films pour adultes, l’accusant d’avoir utilisé sa maison pour filmer du contenu pornographique.

Un propriétaire du Massachusetts, aux États-Unis, poursuit son ancien locataire, alléguant qu'il a utilisé presque toutes les pièces de sa maison pour filmer des films pour adultes.

Leah Bassett avait ainsi loué sa maison entre octobre 2014 et mai 2015 à Joshua Spafford, un photographe et vidéaste de films pour adultes.

Selon Bassett, Spafford ne lui a jamais dit qu'il avait l'intention d'utiliser sa maison pour filmer du contenu pornographique, lit-on dans The Independent.

© AP Photo/ Chris Pizzello/Invision Trop hideux: les studios de porno rejettent un scénario inspiré du scandale Weinstein

Ainsi, le vidéaste de films X avait complètement transformé «presque toutes les pièces» de la maison à des fins de production pornographique, déplaçant des œuvres d'art et les présentant dans les films afin de «sublimer esthétiquement les scènes».

En plus d'intenter des poursuites pour dommages matériels et émotionnels, Bassett a demandé à TLA Entertainment Group, la société qui distribue les films pour adultes mettant en vedette sa maison, de cesser toute activité de distribution et de marketing.