Des milliers d’iPhone par nuit traversent une frontière sur des drones

Des dizaines de milliers de smartphones de contrebande traversaient chaque nuit la frontière entre la Chine continentale et Hong Kong au moyen de drones avant que les douanes chinoises de Shenzhen ne mettent fin à ce schéma.

Selon les médias, les autorités ont arrêté fin mars 26 suspects qui opéraient depuis six mois près de la frontière avec Hong Kong. À la nuit tombée, les malfaiteurs installés sur les toits de deux édifices à Shenzhen fixaient des sacs contenant des iPhone reconditionnés sur des drones pour les envoyer sur le toit d'une maison située de l'autre côté de la frontière. Chaque vol aller-retour d’un drone permettait de transporter 10 iPhone à une distance de 200 mètres, à Hong Kong.

«C’est le premier cas d’utilisation de drones pour une contrebande transfrontalière en Chine», a déclaré jeudi un représentant des douanes de Shenzhen lors d’une conférence de presse.

Hong Kong and Shenzhen authorities smash HK$620 million iPhone smuggling operation https://t.co/gmEfWt2DpV pic.twitter.com/OQMUdRFNzL — ValuBit News (@ValuBit) 29 mars 2018

​Le transfert ne prenait que quelques secondes. Le groupe pouvait faire passer la frontière à 15.000 smartphones en une nuit, d’après le responsable.

En 2017, la Chine, l’un des plus grands producteurs de drones, a durci les mesures de régulation de ce marché. Elle a notamment adopté des lois qui interdisent l’exploitation des appareils sans pilote à proximité des terrains privés, des sites touristiques et des aéroports et obligeant les propriétaires de drones d’un certain poids à se faire enregistrer auprès des autorités.