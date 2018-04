Le «héros migrant» nigérian baptisé par le pape lors de la veillée de Pâques

Lors de la veillée de Pâques, samedi soir à la basilique Saint-Pierre du Vatican, le pape François a baptisé devant plus de 10.000 personnes plusieurs fidèles. Parmi eux, un Nigérian de 31 ans, John Ogah, considéré comme un héros en Italie et surnommé par les médias du pays le «héros migrant».

Quand le Pape François baptise John Ogah. Nigérian 31 ans il a arrêté le braqueur d'un supermarché, devant lequel il faisait la manche. Son parrain est le chef des carabiniers du secteur. Il choisit pour nom de baptême "Francesco"

L'an dernier, John Ogah était en train de mendier devant un supermarché à Rome quand un homme armé d'un couperet à viande a tenté de commettre un vol. Le Nigérian, qui était à l'époque un migrant sans papiers, a désarmé le voleur et l'a retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Avant de s'éclipser, craignant d'être interpellé.

Cependant, les policiers, Nunzio Carbone et ses collègues, ont réussi à retrouver le héros discret à l'aide des caméras de surveillance et l'ont récompensé en l'aidant à obtenir ses papiers. Grâce à son courage, John Ogah a obtenu le droit de rester et de travailler en Italie.

Le pape François a plus d'une fois plaidé en faveur des migrants et des réfugiés en demandant aux pays de faire passer la sécurité personnelle des migrants avant la sécurité nationale.