Gardien de château ou vacancier: ces jobs dont vous n'osiez rêver (et leur côté obscur)

Qu'est-ce que vous vouliez faire une fois grand? De nos jours, il existe tout un lot de réponses peu ordinaires, y compris gardien de château, visionneur de séries TV ou vacancier professionnel, ce pour un salaire significatif. Fin mars, la Française Alyzée Joy Montana, de 26 ans, a obtenu un de ces emplois: choisie parmi plus de 3.000 candidats, elle aura pour mission de tester des voiliers à travers le monde, ainsi que de faire des photos et des vidéos à forte valeur ajoutée.

Le repos comme vocation

Les offres d'emploi impliquant des voyages ne sont pas si rares que ça. Une équipe de voyageurs est recherchée par le portail Busabout pour une aventure durant les trois mois estivaux, tous frais payés. La seule chose exigée est de documenter leurs expériences via leurs blogs sur les réseaux sociaux.

Si les activités de plein air semblent trop fatigantes, on peut s'essayer le luxe. Une offre de ce type a été publiée en 2013. Activités requises: dîner dans les meilleurs restaurants au choix, passer du temps dans des hôtels luxueux, s'habiller de façon raffinée en portant des bijoux, tester des véhicules extravagants.

Vivre dans une forteresse ancienne

Un job de prince et princesse, il y a trois ans, le poste de gardien du château de Bled, en Slovénie, s'est libéré, mais à une condition stricte: le candidat devait avoir un chien qui devrait protéger la forteresse médiévale dominant la cote du lac homonyme. Le contrat d'un an prévoyait un salaire de 100.000 euros et apparemment une forte inclinaison pour le silence et la solitude. Quand est-ce que se libère le poste à nouveau?

L'Écosse était à la recherche d'un poste de gardien pour un château inhabité du XIIIe siècle, situé sur l'ile également inhabitée d'Inchcolm. La personne recherchée devait veiller sur bâtiment pour 20.373 livres sterlings sur huit mois (à peu près 23.300 euros).

«Le principal avantage de la vie sur l'île est qu'elle offre une aventure et la chance de découvrir de nouvelles choses», avait déclaré un porte-parole de l'Agence de protection culturelle et naturelle de l'Écosse, Historic Scotland.

Tout de même, il existait des inconvénients à ce petit paradis. L'eau potable ainsi que la nourriture doivent provenir du continent et la connexion Internet est limitée, vu qu'Inchcolm n'est accessible que par bateau. Bien que la réception TV marchait, les bateaux qui passent pouvaient perturber parfois le signal.

Habiter une île tropicale pas si idyllique

La société de location de villas, Thirdhom, proposait en 2017 un logement dans des appartements de luxe pour trois mois, frais de voyage payés, pour un salaire de 10.000 dollars par mois (environ 8.000 euros). Pour cette rémunération, le candidat chanceux devait photographier et partager ses impressions sur son blog.

​Des postes similaires peuvent s'avérer moins relaxants que ça. En 2009, l'entreprise de voyages Tourism Queensland, en coopération avec les autorités de l'État australien du Queensland, étaient à la recherche de candidats «désireux de marcher sur des plages de sable blanc, de s'asseoir sous des palmiers et de nager avec des tortues» sur l'île tropicale de Hamilton, située dans la Grande Barrière de corail.

Le Britannique Ben Southall, s'est installé sur l'ile pour six mois, pour 100.000 dollars (environ 122.000 euros). Le travail s'inscrivait dans une grande campagne de promotion de la station et ne laissait presque pas de temps libre à Southall. En raison de son emploi du temps surchargé, sa compagne a rompu. Il a vécu des problèmes de santé: il a été mordu par une méduse venimeuse et a passé, plusieurs jours, malade au lit.

Coin idyllique, 242.000 euros de salaire, trois mois de congé… mais pas de bon candidat

Le docteur généraliste néo-zélandais Alan Kenny était en quête d'un assistant, lui offrant un salaire de 400.000 dollars néo-zélandais (environ 242.000 euros) par an et trois mois de vacances, mais n'a reçu aucune réponse depuis plusieurs années. Pourtant, lorsque l'offre a été évoqué par les médias, une vague de candidatures ont inondé la boite courriel du généraliste. Malheureusement, la plupart des postulants n'étaient pas capables d'assumer les fonctions nécessaires faute de formation médicale ou de connaissance de l'anglais.

Regarder la télé comme mode de vie

Si vous passez des heures et des heures à regarder des séries TV bénévolement, il est grand temps de changer d'attitude: l'entreprise Netflix a besoin d'une personne qui visionnera le contenu qu'elle produit. Elle est prête à payer pour ça. Les fonctions d'analyste éditorial prévoient de «regarder, rechercher, classer, tagger, rédiger des descriptions et des analyses pour les films et le contenu TV» pour la brochure de Netflix.

10 dollars pour une heure avec une tortue

Au lieu de promener son «ami à quatre pattes» elle-même dans les parcs de New York, la propriétaire de la tortue Henry, Amanda Green, a embauché un promeneur professionnel. Cet «amateur d'animaux responsable» ne devait pas nécessairement être «expérimenté en tortue», comme il était précisé dans l'annonce. Le candidat devait alors satisfaire au besoin, d'environ 7 kgs, d'air frais de l'animal pour 10 dollars de l'heure.