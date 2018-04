«Je me suis senti comme Marty McFly»: frappé par la foudre, il témoigne

Alors qu’une tempête balayait l’État américain de l'Ohio, la foudre a frappé une camionnette qui roulait sur une autoroute. Le conducteur du véhicule s’en est miraculeusement sorti sain et sauf et a partagé ce qu’il a ressenti avec la presse.

Gregory Workman, 17 ans, roulait sur l'interstate près de Painesville, dans l'État américain de l'Ohio, lorsqu'un éclair a touché sa camionnette. «Tout mon corps était engourdi. J'ai eu l'impression de flotter une seconde. Votre corps se sent si bizarre; mes cheveux se sont dressés sur ma nuque et sur mon visage », témoigne-t-il, cité par le site Fox.

«Mon chapeau s'est envolé de ma tête. Il s'est réellement envolé lorsque l'éclair a frappé. Toutes les étincelles se sont abattues sur mon camion. J'ai un animal en peluche sur mon tableau de bord et il s'est envolé sur la banquette arrière. Pendant une seconde, je me suis senti comme Marty McFly et je revenais dans le futur», poursuit l'adolescent.

«Quand que je suis rentré chez moi et que je me suis couché, j'ai commencé à réfléchir "et si j'avais ralenti d'un mille, pris ce virage, ou attendu plus longtemps à ce stop?" Cela vous fait réfléchir, vraiment», ajoute Workman.

L'adolescent s'est sorti sain et sauf de l'incident, qui a d'ailleurs été immortalisé en vidéo par le conducteur d'un autre véhicule.