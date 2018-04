Les accros aux jeux pourront ressentir «une douleur bien réelle» en jouant

Des spécialistes russes de l'Université de Tomsk sont en train d'élaborer un complexe spécial qui saura agir sur la peau de l'individu à l'aide d'impulsions électriques, en créant ainsi des sentiments fantômes.

Devant être implanté dans les jeux en ligne, ce gadget permettra de créer une interaction entre le joueur et les différents objets et personnages de son monde virtuel. D'après les scientifiques, cet appareil pourrait voir le jour en 2020.

Le complexe sera composé, entre autres, d'un bloc de pilotage et d'une matrice. Dans le même temps, il pourra être adapté à chaque individu pour répondre au mieux à ses besoins. Il est également indiqué que ce gadget pèsera environ 1,8 kilogramme et n'aura pas besoin de connexion internet pour fonctionner.

De plus, cette technologie pourra être utilisée dans les cinémas 5D.