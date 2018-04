Quand sept lions ne peuvent rien contre un porc-épic résolu (vidéo)

Dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud, un membre du personnel a immortalisé le moment de la rencontre de sept lions avec un porc-épic téméraire.

Sur les séquences, les jeunes lions entourent un porc-épic et tentent de l'attaquer. Malgré la supériorité numérique des prédateurs, le brave porc-épic a agi avec dextérité pour attaquer les bêtes féroces avec ses aiguilles, raconte Daily Mail.

Bien que l'histoire semble improbable, il faut tenir compte du fait que les porc-épics africains sont de gros animaux. Ces rongeurs atteignent 90 cm en longueur et pèsent jusqu'à 27 kg. Leur corps est protégé par des aiguilles longues et pointues, mais qui sont parfois insuffisante face aux prédateurs. Les chanceux qui réussissent à retourner un porc-épic sur le dos mangent de la viande tendre.

Selon l'auteur de la vidéo, voir un porc-épic est rarissime parce que ces animaux mènent un mode de vie secret. De plus, une lutte entre des lions et un porc-épic est également un spectacle rare, car les félins évitent généralement les rongeurs équipés d'aiguilles par crainte des blessures. Cependant, ces dernières années, de telles situations ont été observées en Afrique du Sud plus régulièrement, car en raison de la sécheresse et de la diminution des populations d'ongulés, les lions sont affamés et prêts à risquer d'attaquer des porc-épics.