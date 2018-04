Des scientifiques précisent quels fumeurs risquent le plus

Une équipe de scientifiques de l'Université du Maryland, à Baltimore, a découvert que les accidents vasculaires cérébraux (AVC) survenaient chez les fumeurs beaucoup plus souvent que chez les personnes qui n'ont jamais fumé, annonce le site EurekAlert! , se référant à une étude publiée dans le Journal de l'American Heart Association.

«La principale conclusion de notre étude sur les hommes âgés de moins de 50 ans peut être ainsi résumée: plus vous fumez, plus vous risquez», indique l'auteur principal de la publication scientifique, Janina Markidan.

Les chercheurs ont invité 615 hommes (âgés de 15 à 49 ans) ayant eu un AVC au cours des trois années précédentes à participer à leur étude. Ils les ont comparés à 530 hommes de la même tranche d'âge en bonne santé. Ils ont également divisé les participants en trois groupes: ceux qui n'ont jamais fumé, des anciens fumeurs et des fumeurs actuels. Les fumeurs actuels, à leur tour, ont été divisés en groupes en fonction du nombre de cigarettes qu'ils fument quotidiennement: de 1 à 10, de 11 à 20, de 21 à 39 ou de 40 ou plus par jour.

Les scientifiques ont établi qu'en général les fumeurs avaient 88% de risques de faire un AVC de plus que les hommes qui n'avaient jamais fumé. Plus précisément: ceux qui fument moins de 11 cigarettes par jour avaient 46% de risques de faire un AVC de plus ceux qui n'avait jamais fumé, tandis que ceux qui fument au moins deux paquets par jour étaient près de 5 fois plus susceptibles d'avoir un AVC que ceux qui n'ont jamais fumé.

«L'objectif est d'amener ces hommes jeunes à cesser de fumer, mais s'ils peuvent fumer moins de cigarettes, cela pourrait réduire leur risque d'AVC», a conclu Mme Markidan.