Les Russes peuvent déguster des spécialités françaises signées... Gérard Depardieu

Les Russes ont d'ores et déjà l'occasion de déguster de la mousse de foie gras, des mille-feuilles congelés et du magret de canard fumé signés... Gérard Depardieu. Les produits écologiques et biologiques marqués «Gérard Depardieu recommande» sont en vente dans les supermarchés Auchan de Moscou et de sa région depuis le mois de mars.

L'acteur français, naturalisé russe depuis 2013, a lancé une nouvelle gamme de mets français disponibles dans les supermarchés Auchan à Moscou et dans ses environs, a annoncé Le Figaro. Outre les incontournables de la cuisine française, comme la mousse de foie gras et le magret de canard fumé, il propose également des confitures et des desserts, ainsi que… de la vodka.

Lors d'une conférence de presse à Moscou, jeudi 26 avril, Gérard Depardieu a annoncé qu'il s'était lancé dans le secteur des produits alimentaires en Russie.

«Mon idée était de faire découvrir au marché russe les produits de fabricants locaux qui sont aussi passionnés que moi par la qualité des produits et leurs effets bénéfiques», a-t-il expliqué, cité par Le Figaro.

Le journal indique que l'acteur a participé vendredi dernier à une dégustation de ces produits, présentés sous le label «Gérard Depardieu recommande», organisée dans le cadre d'un atelier de cuisine promotionnel impliquant un chef étoilé Michelin.

Le projet est réalisé en partenariat avec la société russe «Goûts de France» qui réunit une série de fabricants de produits alimentaires et de boissons en Russie et dans les pays de la Communauté des États indépendants. Parmi les premiers produits écologiques et biologiques signés «Gérard Depardieu recommande» proposés à la vente à Moscou et dans sa région depuis mars figurent notamment du magret de canard fumé et des mille-feuilles surgelés, a précisé Le Figaro.

Gérard Depardieu, qui s'est vu accorder la citoyenneté russe en 2013 par le Président Vladimir Poutine, est officiellement enregistré en tant que résident et entrepreneur individuel à Saransk, ville de presque 300.000 habitants située à quelque 500 km à l'est de Moscou.