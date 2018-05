Peur de voyager en avion? Pas de panique: ce logiciel inédit résoudra votre problème

Quels outils sont capables de vaincre la peur de l’avion? À part les sédatifs, ce sont évidemment la musique et des odeurs relaxantes. Des chercheurs français ont imaginé un logiciel innovant qui combinerait ces deux «ingrédients» censés aider ceux qui souffrent d’anxiété en avion.

© Sputnik . Eugene Odinokov 10 astuces des hôtesses de l'air pour vaincre la peur en avion

Des chercheurs de l'Institut national polytechnique de Toulouse ont conçu un logiciel censé vaincre la peur de l'avion, relate des médias français. Il s'agit d'un casque spécial, muni d'écouteurs avec de la musique apaisante et d'un mini-diffuseur propageant des odeurs relaxantes, dont de la lavande, de la menthe ou de la fleur d'oranger. Il peut être proposé aux passagers de porter le casque durant les périodes les plus stressantes du vol, à savoir lors du décollage et de l'atterrissage.

Le casque est encore en cours de développement mais il sera inauguré dès le mois de juillet, lors de l'Euro Science Open Forum, qui se tiendra à Toulouse.

Un casque pour vaincre la peur en avion https://t.co/FsE4FVXPJ5 pic.twitter.com/5voLyJPeTc — Ouest-France (@OuestFrance) 25 avril 2018

N'importe quel passager pourra utiliser ce casque, sauf ceux qui sont allergiques aux ingrédients utilisés par le système. C'est également pour cette raison que les odeurs relaxantes ne peuvent pas être diffusées dans tout l'habitacle de l'avion.

Afin de régler la quantité de substance aromatique, les chercheurs ont décidé d'avoir recours à une imprimante 3D. C'est par son biais que seront conçus des filaments de biopolymères imprégnés d'odeurs qui seront ensuite mis dans des petits tubes dans les accoudoirs des sièges. Les huiles essentielles seront diffusées via des microdiffuseurs sur le casque.