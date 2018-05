Un chat millionnaire fait des envieux en Italie après le décès de sa maîtresse

Pilù était un chat errant lorsqu'il avait eu la chance de sa vie en rencontrant sa maîtresse, Anna Cecilia, une ancienne fonctionnaire de la présidence du Conseil des ministres.

E il gatto Pilù ereditò un milione e mezzo di euro — La Repubblica — https://t.co/OWtAPCzAw6 pic.twitter.com/mFj8ZPjYmt — forumcani.com (@forumcani) 4 мая 2018 г.

​

© Sputnik . Natalia Seliverstova Chat alors! Les félins qui déchaînent le Web

Chouchouté et dorloté par sa maîtresse, ce matou noir et blanc n'a pas été oublié après le décès d'Anna. Célibataire et sans enfants, cette dernière a laissé sa fortune à son chat, a raconté son avocat, cité par les médias locaux.

Les actifs s'élèvent à environ 1,5 million d'euros. Cet argent doit être dorénavant utilisé pour couvrir les frais vétérinaires, pour l'entretien et pour toute autre nécessité de l'animal.

Pour l'heure, le chat a été placé dans un foyer pour animaux à Milan qui doit assurer à Pilù tout son confort. En revanche, si le chat millionnaire a un jour de nouveaux maîtres, ils seront obligés de rendre compte pour expliquer leurs dépenses.

Après la mort de Pilù, c'est une association de protection des animaux qui va hériter de l'argent.