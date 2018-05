Il échoue à voler un van, heurte des véhicules et se jette d’un pont, et le tout en vidéo

Un voleur britannique devrait se sentir l’homme le plus malchanceux du monde. Après avoir volé un van, il est entré en collision avec plusieurs véhicules, dont un bus. Fatigué de son «voyage», il a décidé de le terminer en se jetant d’un pont de 10 mètres.

Un homme a volé une camionnette blanche Veolia et a roulé avec pendant quelques kilomètres à Londres. Cependant, pendant son trajet à travers la capitale britannique, il est entré en collision avec plusieurs véhicules, dont un bus sur London Bridge, relate le Daily Mail.

Se rendant compte de toute l'absurdité de la situation dans laquelle il se retrouvait, le criminel a décidé de sauter dans la Tamise d'une hauteur de dix mètres.

Les témoins sous le choc ont filmé l'incident et appelé la police ainsi que des ambulances tandis que l'homme flottait toujours dans le fleuve et semblait rester absolument impassible.

Finalement, on a fait sortir le voleur de l'eau et on l'a transporté à l'hôpital. Selon les médecins, il n'a pas été grièvement blessé. Par contre, la camionnette dérobée au début de ses aventures a été sérieusement endommagée.